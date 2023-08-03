Киевские патрульные показали видео погони за мотоциклистом-нарушителем
В Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора. Патрульные должны были догнать мужчину, ведь он решил убегать.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Неудачная попытка побега
Отмечается, что это произошло в Шевченковском районе столицы. Водитель мотоцикла Harley-Davidson своими действиями подвергал не только себя и пассажира на опасность, но и других людей, которые были участниками дорожного движения.
"Патрульные приняли решение немедленно его остановить, однако тот попытался скрыться. После непродолжительного преследования охранники порядка догнали нарушителя. Инспекторы выяснили причины такого поведения — 24-летний водитель не имеет права управлять этим транспортным средством и у него отсутствуют документы на мотоцикл", — объяснили в полиции.
Также, как оказалось, номерной знак принадлежит вообще другому транспорту.
Наказание для нарушителя
Правоохранители отстранили злоумышленника от управления транспортом и составили на него соответствующее постановление и протокол:
- постановление — по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП;
- протокол — ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.
Напомним, в Ровенской области владелец авто марки Mercedes Benz допустил столкновение с мотоциклистами марки Lifan. Между участниками ДТП возник конфликт, во время которого пассажир авто ударил мотоциклиста в лицо.