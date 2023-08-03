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Киевские патрульные показали видео погони за мотоциклистом-нарушителем

3 августа 2023 23:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киевские патрульные показали видео погони за мотоциклистом-нарушителем
Мотоциклист в Киеве убегает от полиции. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора. Патрульные должны были догнать мужчину, ведь он решил убегать.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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Неудачная попытка побега

Отмечается, что это произошло в Шевченковском районе столицы. Водитель мотоцикла Harley-Davidson своими действиями подвергал не только себя и пассажира на опасность, но и других людей, которые были участниками дорожного движения.

"Патрульные приняли решение немедленно его остановить, однако тот попытался скрыться. После непродолжительного преследования охранники порядка догнали нарушителя. Инспекторы выяснили причины такого поведения — 24-летний водитель не имеет права управлять этим транспортным средством и у него отсутствуют документы на мотоцикл", — объяснили в полиции.

Также, как оказалось, номерной знак принадлежит вообще другому транспорту.

Наказание для нарушителя

Правоохранители отстранили злоумышленника от управления транспортом и составили на него соответствующее постановление и протокол:

  • постановление — по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП;
  • протокол — ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

Напомним, в Ровенской области владелец авто марки Mercedes Benz допустил столкновение с мотоциклистами марки Lifan. Между участниками ДТП возник конфликт, во время которого пассажир авто ударил мотоциклиста в лицо.

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