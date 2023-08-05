У Київській області 15-річний хлопець на скутері наїхав на дитину

Місце аварії у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

У Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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"Попередньо правоохоронці Київщини встановили, що 15-річний юнак керував скутером Yamaha та здійснив наїзд на 7-річного хлопчика, який катався на велосипеді", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП дітей із тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу.

Правоохоронці закликали батьків слідкувати за дозвіллям дітей.

Медична допомога постраждалим. Фото: t.me/policekyivregion

Місце аварії у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

Місце аварії у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні мусили наздогнати чоловіка, адже він вирішив тікати.

Також ми писали, що у Фастівському районі Київської області сталася аварія. У ДТП постраждала дитина, якій лише 2 місяці.