Авто згоріло вщент: поліція оприлюднила моторошні фото ДТП на Рівненщині

Від згорілого авто залишився лише каркас. Фото: Нацполіція

На Сарненщині, у Рівненській області 31 липня сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Зараз на місці події працюють поліцейські, присутні ускладнення в русі.

Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

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"Повідомлення про автопригоду на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" у селі Городець надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 31 липня, об 11:37. Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль "Renault Duster": на місці події загинули двоє осіб", — інформують правоохоронці.

ДТП у Рівненській області 31 липня. Фото: Нацполіція

Слідчо-оперативна група Сарненського РВП та слідчий слідчого управління на місці події, щоб встановити усі обставини ДТП.

"Рух на цій ділянці ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські", — йдеться у повідомленні поліції.

Раніше ми вже повідомляли, що в ніч на 25 липня у Києві водій автомобіля Volkswagen насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого військовий загинув.

Нагадаймо, у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій авто збив на тротуарі вагітну жінку.