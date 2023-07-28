У Кривому Розі авто збило вагітну: у якому вона стані
У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода . Водій авто збив на тротуарі вагітну жінку.
Про це пише Свої Кривий Ріг.
ДТП у Кривому Розі
У повідомленні йдеться, що постраждалу доправили до лікарні у тяжкому стані.
Попередньо відомо, що автомобіль вилетів на тротуар на проспекті Миру. За словами водія, його нібито підрізав інший автомобіль.
Своєю чергою, правоохоронці відвели чоловіка на експертизу.
Нагадаємо, що в ніч на 25 липня у Києві вождь автомобіля Volkswagen на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого військовий загинув. Водія обрали запобіжний захід — утримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.