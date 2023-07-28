У Кривому Розі авто збило вагітну: у якому вона стані

Співробітники поліції. Фото: logist.today

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода . Водій авто збив на тротуарі вагітну жінку.

Про це пише Свої Кривий Ріг.

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У повідомленні йдеться, що постраждалу доправили до лікарні у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що автомобіль вилетів на тротуар на проспекті Миру. За словами водія, його нібито підрізав інший автомобіль.

Своєю чергою, правоохоронці відвели чоловіка на експертизу.

ДТП у Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

ДТП у Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

Нагадаємо, що в ніч на 25 липня у Києві вождь автомобіля Volkswagen на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого військовий загинув. Водія обрали запобіжний захід — утримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.