В Кривом Роге авто сбило беременную: в каком она состоянии
В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто сбил на тротуаре беременную женщину.
Об этом пишет Свої Кривий Ріг.
ДТП в Кривом Роге
В сообщении говорится, что пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Предварительно известно, что авто вылетело на тротуар на проспекте Мира. По словам водителя, его якобы подрезал другой автомобиль.
В свою очередь правоохранители отвели мужчину на экспертизу.
Напомним, что в ночь на 25 июля в Киеве вождь автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, в результате чего военный погиб. Водителя избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.