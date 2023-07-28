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В Кривом Роге авто сбило беременную: в каком она состоянии

28 июля 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кривом Роге авто сбило беременную: в каком она состоянии
Сотрудники полиции. Фото: logist.today
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто сбил на тротуаре беременную женщину.

Об этом пишет Свої Кривий Ріг.

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ДТП в Кривом Роге

В сообщении говорится, что пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что авто вылетело на тротуар на проспекте Мира. По словам водителя, его якобы подрезал другой автомобиль. 

В свою очередь правоохранители отвели мужчину на экспертизу. 

ДТП
ДТП в Кривом Роге. Фото: Свої Кривий Ріг
ДТП
ДТП в Кривом Роге. Фото: Свої Кривий Ріг

Напомним, что в ночь на 25 июля в Киеве вождь автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, в результате чего военный погиб. Водителя избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

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