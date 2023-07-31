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Авто сгорело дотла: полиция показала жуткие фото ДТП в Ровенской области

31 июля 2023 16:06
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Авто сгорело дотла: полиция показала жуткие фото ДТП в Ровенской области
От сгоревшего автомобиля остался только каркас. Фото: Нацполиция
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Сарненщине, в Ровенской области 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальными последствиями. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Дорожное движение осложнено.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

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"Сообщение об автопроисшествии на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в селе Городец поступило на спецлинию 102 сегодня, 31 июля, в 11:37. Предварительно известно, что в результате опрокидывания загорелся автомобиль "Renault Duster": на месте происшествия погибли два человека" , – информируют правоохранители.

ДТП в Ровенской области 31 июля. Фото: Нацполиция
ДТП в Ровенской области 31 июля. Фото: Нацполиция

Следственно-оперативная группа Сарненского РИН и следователь следственного управления на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

"Движение на этом участке осложнено. Его регулируют патрульные полицейские", — говорится в сообщении полиции.

Ранее мы уже сообщали, что в ночь на 25 июля в Киеве водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста , в результате чего военный погиб.

Напомним, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто сбил на тротуаре беременную женщину.

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