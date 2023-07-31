Авто сгорело дотла: полиция показала жуткие фото ДТП в Ровенской области
На Сарненщине, в Ровенской области 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальными последствиями. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Дорожное движение осложнено.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
"Сообщение об автопроисшествии на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" в селе Городец поступило на спецлинию 102 сегодня, 31 июля, в 11:37. Предварительно известно, что в результате опрокидывания загорелся автомобиль "Renault Duster": на месте происшествия погибли два человека" , – информируют правоохранители.
Следственно-оперативная группа Сарненского РИН и следователь следственного управления на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства ДТП.
"Движение на этом участке осложнено. Его регулируют патрульные полицейские", — говорится в сообщении полиции.
Ранее мы уже сообщали, что в ночь на 25 июля в Киеве водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста , в результате чего военный погиб.
Напомним, в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель авто сбил на тротуаре беременную женщину.