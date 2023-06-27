Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Киеве столкнулись три автомобиля: на дороге образовалась пробка arrow

В Киеве столкнулись три автомобиля: на дороге образовалась пробка

27 июня 2023 10:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве столкнулись три автомобиля: на дороге образовалась пробка
ДТП в Киеве. Фото: Kyiv24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 июня, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает Kyiv24.

Читайте также:

ДТП в столице

В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия.

К счастью, люди не пострадали. Движение по проспекту Любомира Гузара затруднено. На дороге образовалась пробка в результате ДТП.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 24 июня, в селе Рокитное в Белоцерковском районе Киевской области. Известно, что 15-летний подросток взял на себя водительскую роль и столкнулся со встречным автомобилем.

Также мы писали, что на Кировоградщине в воскресенье, 25 июня, произошло ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек. Еще трое пассажирок госпитализировали в больницу.

Добавим, в пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз