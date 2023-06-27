В Киеве столкнулись три автомобиля: на дороге образовалась пробка

ДТП в Киеве. Фото: Kyiv24

Сегодня, 27 июня, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает Kyiv24.

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В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия.

К счастью, люди не пострадали. Движение по проспекту Любомира Гузара затруднено. На дороге образовалась пробка в результате ДТП.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 24 июня, в селе Рокитное в Белоцерковском районе Киевской области. Известно, что 15-летний подросток взял на себя водительскую роль и столкнулся со встречным автомобилем.

Также мы писали, что на Кировоградщине в воскресенье, 25 июня, произошло ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек. Еще трое пассажирок госпитализировали в больницу.

Добавим, в пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.