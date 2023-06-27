У Києві зіткнулися три автомобілі: на дорозі утворився затор

ДТП у Києві. Фото: Kyiv24

Сьогодні, 27 червня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки.

Про це повідомляє Kyiv24.

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В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

На щастя, люди не постраждали. Рух проспектом Любомира Гузара ускладнено. На дорозі утворився затор внаслідок ДТП.

Нагадаємо, серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 24 червня, у селі Рокитне, що у Білоцерківському районі Київської області. Відомо, що 15-річний підліток взяв на себе роль водія та зіткнувся із зустрічним автомобілем.

Також ми писали, що на Кіровоградщині у неділю, 25 червня, сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Ще трьох пасажирок шпиталізували до лікарні.

Додамо, у п'ятницю, 23 червня, на трасі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фур та легкового авто. Внаслідок аварії постраждала людина.