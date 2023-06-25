П'яний поліцейський за кермом: у ДТП загинули три неповнолітні дівчини

ДТП у Кіровоградській області. Фото: ДБР

На Кіровоградщині у неділю, 25 червня, сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Ще трьох пасажирок шпиталізували до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

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Як це сталося

Як стало відомо, за кермом автівки перебував поліцейський, який працює в одному з територіальних підрозділів. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

"Унаслідок ДТП загинули троє 17-річних осіб: двоє на місці події, ще одна дівчина померла у кареті швидкої медичної допомоги. Крім того, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще троє громадян віком від 16 до 18 років. Водій автомобіля у результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння", — йдеться у повідомленні поліції.

Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Зазначається, що інформацію одразу передали до Державного бюро розслідувань.

Раніше на Одещині за 23 червня поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів.

Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,51 проміле — це майже в 13 разів вище встановленої норми.

Нагадаємо, у місті Березівка, що на Одещині, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 14-річна дівчинка. Слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Одеській області встановила, що водій сільгосптехніки, 38-річний містянин, збив дитину ковшем, коли та йшла по узбіччю поза проїжджою частиною дороги.