Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow П'яний поліцейський за кермом: у ДТП загинули три неповнолітні дівчини arrow

П'яний поліцейський за кермом: у ДТП загинули три неповнолітні дівчини

25 червня 2023 13:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
П'яний поліцейський за кермом: у ДТП загинули три неповнолітні дівчини
ДТП у Кіровоградській області. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Кіровоградщині у неділю, 25 червня, сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Ще трьох пасажирок шпиталізували до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

Читайте також:

Як це сталося

Як стало відомо, за кермом автівки перебував поліцейський, який працює в одному з територіальних підрозділів. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

Возможно, это изображение 1 человек
Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

"Унаслідок ДТП загинули троє 17-річних осіб: двоє на місці події, ще одна дівчина померла у кареті швидкої медичної допомоги. Крім того, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще троє громадян віком від 16 до 18 років. Водій автомобіля у результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння", — йдеться у повідомленні поліції.

Возможно, это изображение 2 человека, трава и текст
Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Возможно, это изображение текст
Смертельна ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Зазначається, що інформацію одразу передали до Державного бюро розслідувань. 

Раніше на Одещині за 23 червня поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів. 

Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,51 проміле — це майже в 13 разів вище встановленої норми.

Нагадаємо, у місті Березівка, що на Одещині, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 14-річна дівчинка. Слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Одеській області встановила, що водій сільгосптехніки, 38-річний містянин, збив дитину ковшем, коли та йшла по узбіччю поза проїжджою частиною дороги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB