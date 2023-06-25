Пьяный полицейский за рулем: в ДТП погибли три несовершеннолетних девушки

ДТП в Кировоградской области. Фото: ДБР

На Кировоградщине в воскресенье, 25 июня, произошло ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушки. Еще троих пассажирок госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

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Как это произошло

Как стало известно, за рулем автомобиля находился полицейский, работающий в одном из территориальных подразделений. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Смертельное ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура

"В результате ДТП погибли три 17-летних девушки: две на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения еще трое граждан в возрасте от 16 до 18 лет. Водитель автомобиля в результате ДТП также получил телесные повреждения. За рулем транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении полиции.

Смертельное ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура

Смертельное ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура

Отмечается, что информацию сразу передали в Государственное бюро расследований.

В свою очередь в ГБР сообщили, что правоохранитель решил отвезти подростков после празднования выпускного и взял в машину семеро пассажиров, нарушив правила безопасности.

"Правоохранитель потерял управление автомобилем, машина взлетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу. Правоохранитель сейчас задержан", — добавили в сообщении.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области за 23 июня полицейские остановили 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало норму почти в 13 раз.

Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,51 промилле — это почти в 13 раз выше установленной нормы.

Напомним, в городе Березовка, что в Одесской области, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Одесской области установила, что водитель сельхозтехники, 38-летний горожанин, сбил ребенка ковшом, когда та шла по обочине вне проезжей части дороги.