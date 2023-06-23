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На трасі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП: рух ускладнено

23 червня 2023 10:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На трасі Київ — Чоп сталася серйозна ДТП: рух ускладнено
Наслідки ДТП на трасі Київ — Чоп. Фото: Патрульна поліція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 23 червня, на трасі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фур та легкового авто. Внаслідок аварії постраждала людина.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Внаслідок аварії на 177-му кілометрі автотраси Київ — Чоп (в районі села Мартинівка, Житомирська область) рух у бік Києва зазнає значних труднощів.

Патрульні служби забезпечують безпеку на дорозі, контролюють дорожній рух та запровадили режим зворотного руху. Медичний персонал та фахівці з розслідування аварій працюють на місці події.

Водіям рекомендується заздалегідь прораховувати маршрути з огляду на цю ситуацію.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитина отримала численні тілесні ушкодження, хлопчика забрали до лікарні. На цей час дитина перебуває в комі.

Водія затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Наразі до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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