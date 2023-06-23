На трассе Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: движение затруднено
В пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
ДТП в Житомирской области
В результате аварии на 177-м километре автотрассы Киев — Чоп (в районе села Мартыновка, Житомирская область), движение в сторону Киева испытывает значительные затруднения.
Патрульные службы обеспечивают безопасность на дороге, контролируют дорожное движение и ввели режим обратного движения. Медицинский персонал и специалисты по расследованию аварий работают на месте происшествия.
Водителям рекомендуется заранее просчитывать маршруты, учитывая данную ситуацию.
Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.
В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.
Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.