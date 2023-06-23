На трассе Киев — Чоп произошло серьезное ДТП: движение затруднено

Последствия ДТП на трассе Киев — Чоп. Фото: Патрульная полиция

В пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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В результате аварии на 177-м километре автотрассы Киев — Чоп (в районе села Мартыновка, Житомирская область), движение в сторону Киева испытывает значительные затруднения.

Патрульные службы обеспечивают безопасность на дороге, контролируют дорожное движение и ввели режим обратного движения. Медицинский персонал и специалисты по расследованию аварий работают на месте происшествия.

Водителям рекомендуется заранее просчитывать маршруты, учитывая данную ситуацию.

Напомним, несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.