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На Київщині підліток на авто врізався в іншу машину: деталі

25 червня 2023 14:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Київщині підліток на авто врізався в іншу машину: деталі
Місце ДТП у Київській області. Фото: "Вечірній Київ"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 24 червня, у селі Рокитне, що у Білоцерківському районі Київської області. Відомо, що 15-річний підліток взяв на себе роль водія та зіткнувся із зустрічним автомобілем.

Про це повідомляє "Вечірній Київ" із посиланням на поліцію Київської області.

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Згідно з наданими даними, підліток їхав вузькою дорогою і потім зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок аварії 33-річна жінка, яка керувала іншою машиною, отримала забиті місця грудної клітки та пошкодження кінцівок. При цьому хлопчик залишився неушкодженим.

Наразі фахівці Білоцерківського відділу поліції проводять детальне розслідування подій, пов'язаних з інцидентом на дорозі.

ДТП
Місце ДТП у Київській області. Фото: "Вечірній Київ"
ДТП
Місце ДТП у Київській області. Фото: "Вечірній Київ"

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 червня, на трасі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фур та легкового авто. Внаслідок аварії постраждала людина.

Також ми писали, що кілька днів тому в Києві водій авто переїхав дитину на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дитина отримала численні тілесні ушкодження, хлопчика забрали до лікарні. На цей час дитина перебуває в комі.

Водія затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Наразі до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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