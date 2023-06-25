В Киевской области подросток на авто врезался в другую машину: детали

Место ДТП в Киевской области. Фото: "Вечірній Київ"

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 24 июня, в селе Ракитное, что в Белоцерковском районе Киевской области. Известно, что 15-летний подросток взял на себя роль водителя и столкнулся с встречным автомобилем.

Об этом сообщает "Вечірній Київ" со ссылкой на полицию Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области

Согласно предоставленным данным, подросток ехал по узкой дороге и потом столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии 33-летняя женщина, которая управляла другой машиной, получила ушибы грудной клетки и повреждения конечностей. При этом мальчик остался невредим.

В настоящее время специалисты Белоцерковского отдела полиции проводят детальное расследование событий, связанных с инцидентом на дороге.

Место ДТП в Киевской области. Фото: "Вечірній Київ"

Место ДТП в Киевской области. Фото: "Вечірній Київ"

Напомним, что в пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.

Также мы писали, что несколько дней назад в Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные телесные повреждения, мальчика забрали в больницу. По состоянию на данный момент ребенок находится в коме.

Водитель задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.