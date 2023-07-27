В Киеве водителю, сбившему ребенка на велосипеде, грозит тюремное заключение
В столице будут судить водителя, сбившего малолетнего ребенка на велосипеде. Мужчине грозит до восьми лет за решеткой.
Об этом сообщает Национальная полиция в городе Киеве.
Подробности ДТП
Авария произошла в июне 2023 года по проспекту Соборности в Киеве.
"Водитель автомобиля "Део Нексия", 2002 года рождения, двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, предназначенной для движения общественного транспорта. При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проехал на запрещенный красный сигнал светофора и совершил наезд на малое , который переезжал пешеходный переход на велосипеде", — говорят в полиции.
Ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
Какое наказание грозит водителю
Мужчине сообщили о подозрении. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, водитель, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.
Добавим, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП . Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.