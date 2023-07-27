У Києві водію, який збив дитину на велосипеді, загрожує тюремне увʼязнення

У Києві судитимуть керманича, який збив дитину на велосипеді. Фото: Нацполіція в місті Києві

У столиці судитимуть водія, який збив малолітню дитину на велосипеді. Керманичу загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє Національна поліція в місті Києві.

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Деталі ДТП

Аварія сталась у червні 2023 року на проспекті Соборності в Києві.

"Водій автомобіля "Део Нексія", 2002 року народження, рухався із значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїжджої частини, яка призначена для руху громадського транспорту. При наближенні до регульованого пішохідного переходу водій проїхав на заборонений червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав пішохідний перехід на велосипеді", — кажуть у поліції.

Дитину з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у лікарню.

Яке покарання грозить водію

Чоловіку повідомили про підозру. Йому інкримінують ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Додамо, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.