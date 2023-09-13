В Киеве лось попал под колеса авто: в каком состоянии животное

Лось, попавший под авто. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве в Святошинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На дорогу внезапно выбежал лось, который попал под колеса автомобиля.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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ДТП с участием животного

"Накануне ночью стражи порядка получили вызов об автопроисшествии в Святошинском районе. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen и 46-летнего водителя", — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что под колеса его авто внезапно выбежал лось. В результате этого произошло столкновение.

Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: t.me/kyivpatrol

Полицейские обследовали близлежащую территорию, недалеко от места аварии. В лесополосе они заметили лежащее на земле животное.

Правоохранители вызвали на место ДТП работников команды спасения животных, которые забрали травмированного лося в специализированное заведение.

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление животного и скорейшее его возвращение домой — в лес. Друзья, не оставайтесь в стороне, будьте чуткими и помогайте братьям нашим меньшим!" — говорится в сообщении.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, вечером 11 сентября на трассе Устилуг — Луцк — Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии пострадали пять человек.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске патрульные полицейские выехали по вызову о дорожно-транспортном происшествии. В результате на виновника происшествия правоохранителям пришлось составить шесть протоколов.