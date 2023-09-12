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На Рівненщині трапилася серйозна ДТП: п'ятеро постраждалих

12 вересня 2023 14:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Рівненщині трапилася серйозна ДТП: п'ятеро постраждалих
Наслідки ДТП на Рівненщині. Фото: t.me/NPU_Rivne
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері 11 вересня на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне трапилася ДТП за участі двох автівок. Відомо, що внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомили у поліції Рівненщини

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ДТП на Рівненщині

У поліції з'ясували, що увечері 11 вересня водій автомобіля Opel порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Mercedes, яким керував 19-річний житель Зорі. Від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювет із подальшим перекиданням, а Opel розвернуло. 

  • Наслідки ДТП на Рівненщині. Фото: t.me/NPU_Rivne
  • Наслідки ДТП на Рівненщині. Фото: t.me/NPU_Rivne
  • Наслідки ДТП на Рівненщині. Фото: t.me/NPU_Rivne
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"Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб з автомобіля Mercedes. Керманича та пасажирів від 17 до 19 років із травмами різного ступеня доставили до лікарні — чотирьох госпіталізували", — розповідають правоохоронці.

У рамках кримінального провадження автомобілі вилучені.  Попередньо обидва водії були тверезі — у них відібрані також біологічні зразки.

Нагадаємо, 12 вересня приблизно о 07:00 сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

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