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В Ровенской области произошло серьезное ДТП: пятеро пострадавших

12 сентября 2023 14:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Ровенской области произошло серьезное ДТП: пятеро пострадавших
Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 11 сентября на трассе Устилуг — Луцк — Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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В полиции выяснили, что вечером 11 сентября водитель автомобиля Opel, нарушивший правила дорожного движения, пересекая сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Mercedes, управлявшей 19-летним жителем Зари. От удара последнее транспортное средство отбросило в кювет с последующей опрокидыванием, а Opel развернуло.

  • Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
  • Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
  • Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
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"В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля Mercedes. Водителя и пассажиров от 17 до 19 лет с травмами разной степени доставили в больницу — четырех госпитализировали", — рассказывают правоохранители.

В рамках уголовного производства автомобили изъяты. Предварительно оба водителя были трезвыми — у них отобраны также биологические образцы.

Напомним, 12 сентября примерно в 07:00 произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

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