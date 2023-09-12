В Ровенской области произошло серьезное ДТП: пятеро пострадавших
Вечером 11 сентября на трассе Устилуг — Луцк — Ровно произошло ДТП с участием двух автомобилей. Известно, что в результате аварии пострадали пять человек.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
ДТП в Ровенской области
В полиции выяснили, что вечером 11 сентября водитель автомобиля Opel, нарушивший правила дорожного движения, пересекая сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Mercedes, управлявшей 19-летним жителем Зари. От удара последнее транспортное средство отбросило в кювет с последующей опрокидыванием, а Opel развернуло.
-
Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
-
Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
-
Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: t.me/NPU_Rivne
"В результате ДТП пострадали пять человек из автомобиля Mercedes. Водителя и пассажиров от 17 до 19 лет с травмами разной степени доставили в больницу — четырех госпитализировали", — рассказывают правоохранители.
В рамках уголовного производства автомобили изъяты. Предварительно оба водителя были трезвыми — у них отобраны также биологические образцы.
Напомним, 12 сентября примерно в 07:00 произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.