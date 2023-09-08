Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Жахлива ДТП: на Київщині загорілась автівка, є жертви arrow

Жахлива ДТП: на Київщині загорілась автівка, є жертви

8 вересня 2023 12:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Жахлива ДТП: на Київщині загорілась автівка, є жертви
Автівка палає. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жерти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

ДТП на Київщині

Внаслідок жахливої аварії в Погребах загорілася одна з автівок і вигоріла вщент.

Зазначається, що займання сталось через те, що водій виїхав на зустрічну смугу.

Очевидці повідомляють, що є жертви. Наразі подробиці уточнюються.

 

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

 

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

 

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

 

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області сталась жахлива ДТП — фура з тваринами перекинулась на легковик. Є загиблий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз