Жахлива ДТП: на Київщині загорілась автівка, є жертви
8 вересня 2023 12:42
Автівка палає. Ілюстративне фото: google.com
У Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жерти.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Внаслідок жахливої аварії в Погребах загорілася одна з автівок і вигоріла вщент.
Зазначається, що займання сталось через те, що водій виїхав на зустрічну смугу.
Очевидці повідомляють, що є жертви. Наразі подробиці уточнюються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області сталась жахлива ДТП — фура з тваринами перекинулась на легковик. Є загиблий.