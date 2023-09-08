Жахлива ДТП: на Київщині загорілась автівка, є жертви

Автівка палає. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жерти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Внаслідок жахливої аварії в Погребах загорілася одна з автівок і вигоріла вщент.

Зазначається, що займання сталось через те, що водій виїхав на зустрічну смугу.

Очевидці повідомляють, що є жертви. Наразі подробиці уточнюються.

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

У Погребах сталась жахлива ДТП. Скриншот з відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області сталась жахлива ДТП — фура з тваринами перекинулась на легковик. Є загиблий.