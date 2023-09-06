Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow На Київщині сталась смертельна ДТП: перекинулась вантажівка з тваринами arrow

На Київщині сталась смертельна ДТП: перекинулась вантажівка з тваринами

6 вересня 2023 14:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині сталась смертельна ДТП: перекинулась вантажівка з тваринами
Наслідки ДТП на Білоцерківщині. Фото: Андрій Нєбитов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області сталась жахлива ДТП — фура з тваринами перекинулась на легковик. Є загиблий.

Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Деталі жахливої ДТП

Смертельна аварія сталась в оному із сіл на Білоцерківщині.

Як повідомляють у поліції, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка.

На жаль, водій легковика загинув на місці. Ним виявився місцевий пенсіонер.

Тварини перевезені в безпечне місце.

 

Наслідки ДТП на Білоцерківщині. Фото: Андрій Нєбитов 

 

Наслідки ДТП на Білоцерківщині. Фото: Андрій Нєбитов 

Останні новини про ДТП Києва й області

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Київ-Чоп сталася аварія через те, що водій у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо та перевищив швидкість. Правоохоронці склали адмінпротоколи.

Додамо, у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.

Також Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

А блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз