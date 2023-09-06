На Київщині сталась смертельна ДТП: перекинулась вантажівка з тваринами
У Київській області сталась жахлива ДТП — фура з тваринами перекинулась на легковик. Є загиблий.
Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Деталі жахливої ДТП
Смертельна аварія сталась в оному із сіл на Білоцерківщині.
Як повідомляють у поліції, водій "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка.
На жаль, водій легковика загинув на місці. Ним виявився місцевий пенсіонер.
Тварини перевезені в безпечне місце.
Останні новини про ДТП Києва й області
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Київ-Чоп сталася аварія через те, що водій у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо та перевищив швидкість. Правоохоронці склали адмінпротоколи.
Додамо, у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.
Також Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.
А блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.