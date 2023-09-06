На Киевщине произошло смертельное ДТП: опрокинулся грузовик с животными

Последствия ДТП в Белоцерковщине. Фото: Андрей Небитов

В Киевской области произошло ужасное ДТП — фура с животными перевернулась на легковушку. Есть погибший.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Детали ужасного ДТП

Смертельная авария произошла в одном из сел на Белоцерковщине.

Как сообщают в полиции, водитель "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик.

К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. Им оказался местный пенсионер.

Животные перевезены в безопасное место.

Последствия ДТП на Белоцерковщине. Фото: Андрей Небытов

Последствия ДТП на Белоцерковщине. Фото: Андрей Небытов

Последние новости о ДТП Киева и области

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Киев-Чоп произошла авария из-за того, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и превысил скорость. Правоохранители составили админпротоколы.

Добавим, в столице нетрезвая водитель вызвала ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Также в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

А блогер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.