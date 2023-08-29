У Києві сталась ДТП за участі військового: що сказали в поліції

У Києві сталась ДТП за участі військового. Скриншот з відео

У Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

ДТП з військовим у Києві

Очевидці публікують у мережі кадри аварії. Просто на дорозі з мотоциклом лежить чоловік у військовій формі та шоломі на голові.

ДТП сталась біля ТРЦ Ocean Plaza.

Що сказали у поліції

Правоохоронці повідомили деталі аварії, пише ТСН.

За словами поліцянтів, дорожньо-транспортна пригода сталася о 8:40 ранку в Голосіївському районі.

"Водій мотоциклу Honda рухався по вулиці Антоновича зі сторони Либідської в напрямку виїзду на проспект Голосіївський. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр та після цього впав. Водії, які їхали поруч зупинилися, щоб надати допомогу. На місце прибули медики і людину у військовій формі шпиталізували. На місці працюють слідчі", — повідомили в поліції Києва.

На щастя, чоловік живий, інформацію щодо отриманих травм та особисті дані чоловіка не розголошують.

Останні новини про ДТП на Київщині

У неділю, 27 серпня, у Київській області трапилася ДТП. У Білій Церкві зіткнулися карета швидкої допомоги та легковик.

Блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

На ділянці шосе Київ — Чоп, біля села Гореничі в Бучанському районі, сталася аварія, в якій, як передбачається, брали участь п'ять автомобілів. Рух до міста сповільнений і проходить лише по одній смузі.