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У Києві сталась ДТП за участі військового: що сказали в поліції

29 серпня 2023 14:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві сталась ДТП за участі військового: що сказали в поліції
У Києві сталась ДТП за участі військового. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очевидці публікують у мережі кадри аварії. Просто на дорозі з мотоциклом лежить чоловік у військовій формі та шоломі на голові.

ДТП сталась біля ТРЦ Ocean Plaza.

 

Що сказали у поліції

Правоохоронці повідомили деталі аварії, пише ТСН.

За словами поліцянтів, дорожньо-транспортна пригода сталася о 8:40 ранку в Голосіївському районі.

"Водій мотоциклу Honda рухався по вулиці Антоновича зі сторони Либідської в напрямку виїзду на проспект Голосіївський. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бордюр та після цього впав. Водії, які їхали поруч зупинилися, щоб надати допомогу. На місце прибули медики і людину у військовій формі шпиталізували. На місці працюють слідчі", — повідомили в поліції Києва.

На щастя, чоловік живий, інформацію щодо отриманих травм та особисті дані чоловіка не розголошують.

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