На Київщині "швидка" потрапила у ДТП: поліція повідомила подробиці
28 серпня 2023 18:58
Аварія у Білій Церкві. Фото: поліція Київської обл.
У неділю, 27 серпня у Київській області трапилась ДТП. В Білій Церкві зіткнулись карета швидкої допомоги та легковик.
Про це повідомляє поліція Київської області.
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Що відомо про ДТП у Білій Церкві
27 серпня у Білій Церкві на перехресті бульвару Олександрійського та вулиці Героїв Небесної Сотні зіткнулись медичний автомобіль "Peugeot" з автівкою "Volkswagen".
"Двох водіїв та пасажирів обох транспортних засобів із забоями доправили до лікарні", — повідомляє поліція.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами.
Також стало відомо, що Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто.