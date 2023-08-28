На Київщині "швидка" потрапила у ДТП: поліція повідомила подробиці

Аварія у Білій Церкві. Фото: поліція Київської обл.

У неділю, 27 серпня у Київській області трапилась ДТП. В Білій Церкві зіткнулись карета швидкої допомоги та легковик.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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27 серпня у Білій Церкві на перехресті бульвару Олександрійського та вулиці Героїв Небесної Сотні зіткнулись медичний автомобіль "Peugeot" з автівкою "Volkswagen".

Місце ДТП. Фото: поліція Київської обл.

"Двох водіїв та пасажирів обох транспортних засобів із забоями доправили до лікарні", — повідомляє поліція.

Триває досудове розслідування.

Скриншот повідомлення поліції

Нагадаємо, у Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами.

Також стало відомо, що Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто.