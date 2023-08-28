Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow На Київщині "швидка" потрапила у ДТП: поліція повідомила подробиці arrow

На Київщині "швидка" потрапила у ДТП: поліція повідомила подробиці

28 серпня 2023 18:58
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
На Київщині "швидка" потрапила у ДТП: поліція повідомила подробиці
Аварія у Білій Церкві. Фото: поліція Київської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У неділю, 27 серпня у Київській області трапилась ДТП. В Білій Церкві зіткнулись карета швидкої допомоги та легковик.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Читайте також:

Що відомо про ДТП у Білій Церкві

27 серпня у Білій Церкві на перехресті бульвару Олександрійського та вулиці Героїв Небесної Сотні зіткнулись медичний автомобіль "Peugeot" з автівкою "Volkswagen".

null
Місце ДТП. Фото: поліція Київської обл.

"Двох водіїв та пасажирів обох транспортних засобів із забоями доправили до лікарні", — повідомляє поліція.

Триває досудове розслідування.

null
Скриншот повідомлення поліції

Нагадаємо, у Київській області сталася масштабна ДТП із п'ятьма машинами.

Також стало відомо, що Даша Квіткова потрапила у масштабну ДТП на люксовому авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз