В Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности
В воскресенье, 27 августа в Киевской области произошло ДТП. В Белой Церкви столкнулись карета скорой помощи и легковушка.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что известно о ДТП в Белой Церкви
27 августа в Белой Церкви на перекрестке бульвара Александрийского и улицы Героев Небесной Сотни столкнулись медицинский автомобиль Peugeot с автомобилем Volkswagen.
"Двух водителей и пассажиров обоих транспортных средств с ушибами доставили в больницу" , — сообщает полиция.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами.
Также стало известно, что Даша Квиткова попала в масштабное ДТП на люксовом авто.