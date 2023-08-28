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В Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности

28 августа 2023 18:58
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности
Авария в Белой Церкви. Фото: полиция Киевской обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В воскресенье, 27 августа в Киевской области произошло ДТП. В Белой Церкви столкнулись карета скорой помощи и легковушка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Что известно о ДТП в Белой Церкви

27 августа в Белой Церкви на перекрестке бульвара Александрийского и улицы Героев Небесной Сотни столкнулись медицинский автомобиль Peugeot с автомобилем Volkswagen.

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Место ДТП. Фото: полиция Киевской обл.

"Двух водителей и пассажиров обоих транспортных средств с ушибами доставили в больницу" , — сообщает полиция.

Продолжается досудебное расследование.

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Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами.

Также стало известно, что Даша Квиткова попала в масштабное ДТП на люксовом авто.

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