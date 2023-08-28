В Киевской области "скорая" попала в ДТП: полиция сообщила подробности

Авария в Белой Церкви. Фото: полиция Киевской обл.

В воскресенье, 27 августа в Киевской области произошло ДТП. В Белой Церкви столкнулись карета скорой помощи и легковушка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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27 августа в Белой Церкви на перекрестке бульвара Александрийского и улицы Героев Небесной Сотни столкнулись медицинский автомобиль Peugeot с автомобилем Volkswagen.

Место ДТП. Фото: полиция Киевской обл.

"Двух водителей и пассажиров обоих транспортных средств с ушибами доставили в больницу" , — сообщает полиция.

Продолжается досудебное расследование.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киевской области произошло масштабное ДТП с пятью машинами.

Также стало известно, что Даша Квиткова попала в масштабное ДТП на люксовом авто.