В Киеве произошло ДТП с участием военного: что сказали в полиции
В Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
ДТП с военным в Киеве
Очевидцы публикуют в сети кадры аварии. Прямо на дороге с мотоциклом лежит мужчина в военной форме и шлеме на голове.
ДТП произошло возле ТРЦ Ocean Plaza.
Что сказали в полиции
Правоохранители сообщили детали аварии, пишет ТСН.
По словам полицейских, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8:40 утра в Голосеевском районе.
"Водитель мотоцикла Honda двигался по улице Антоновича со стороны Лыбидской в направлении выезда на проспект Голосеевский. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и после этого упал. Водители, которые ехали рядом, остановились, чтобы оказать помощь. На место прибыли медики и человека в военной форме госпитализировали. На месте работают следователи", — сообщили в полиции Киева.
К счастью, мужчина жив, информацию о полученных травмах и личные данные мужчины не разглашают.
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