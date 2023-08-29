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В Киеве произошло ДТП с участием военного: что сказали в полиции

29 августа 2023 14:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве произошло ДТП с участием военного: что сказали в полиции
В Киеве произошло ДТП с участием военного. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Очевидцы публикуют в сети кадры аварии. Прямо на дороге с мотоциклом лежит мужчина в военной форме и шлеме на голове.

ДТП произошло возле ТРЦ Ocean Plaza.

 

Что сказали в полиции

Правоохранители сообщили детали аварии, пишет ТСН.

По словам полицейских, дорожно-транспортное происшествие произошло в 8:40 утра в Голосеевском районе.

"Водитель мотоцикла Honda двигался по улице Антоновича со стороны Лыбидской в направлении выезда на проспект Голосеевский. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и после этого упал. Водители, которые ехали рядом, остановились, чтобы оказать помощь. На место прибыли медики и человека в военной форме госпитализировали. На месте работают следователи", — сообщили в полиции Киева.

К счастью, мужчина жив, информацию о полученных травмах и личные данные мужчины не разглашают.

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