Патрульні в Києві затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики
У столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі ДТП
У Деснянському районі столиці сталась аварія за участі двох транспортних засобів.
Після прибуття на місце пригоди інспектори зʼясували, що керманичка автомобіля Volkswagen скоїла зіткнення з авто Jeep.
"Під час спілкування із 34-річною водійкою Volkswagen поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд за допомогою приладу Драгер, результат — 1,57 проміле", — кажуть у поліції.
Також громадянка зізналась патрульним, що в салоні її автівки лежить баночка з канабісом.
Патрульні склали на порушницю протоколи та викликали на місце слідчих.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.
Додамо, блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.