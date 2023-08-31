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Патрульні в Києві  затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики

31 серпня 2023 16:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Патрульні в Києві  затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики
Патрульні в Києві  затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі ДТП

У Деснянському районі столиці сталась аварія за участі двох транспортних засобів.

Після прибуття на місце пригоди інспектори зʼясували, що керманичка автомобіля Volkswagen скоїла зіткнення з авто Jeep.

"Під час спілкування із 34-річною водійкою Volkswagen поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд за допомогою приладу Драгер, результат — 1,57 проміле", — кажуть у поліції.

Також громадянка зізналась патрульним, що в салоні її автівки лежить баночка з канабісом.

Патрульні склали на порушницю протоколи та викликали на місце слідчих.

 

Патрульні в Києві  затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики. Фото: патрульна поліція Києва

 

Патрульні в Києві  затримали нетверезу водійку, яка скоїла ДТП та перевозила наркотики. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Додамо, блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

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