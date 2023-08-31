Патрульные в Киеве задержали нетрезвого водителя, которая совершила ДТП и перевозила наркотики. Фото: патрульная полиция Киева

В столице нетрезвая водитель вызвала ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Подробности ДТП

В Деснянском районе столицы произошла авария с участием двух транспортных средств.

По прибытии на место происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen совершила столкновение с авто Jeep.

"Во время общения с 34-летней водительницей Volkswagen полицейские обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла осмотр с помощью прибора Драгер, результат - 1,57 промилле", — говорят в полиции.

Также гражданка призналась патрульным, что в салоне ее автомобиля лежит баночка с каннабисом.

Патрульные составили на нарушительницу протоколы и вызвали на место следователей.

Патрульные в Киеве задержали нетрезвую водительницу, которая совершила ДТП и перевозила наркотики. Фото: патрульная полиция Киева

Патрульные в Киеве задержали нетрезвую водительницу, которая совершила ДТП и перевозила наркотики. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

Добавим, блоггер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.