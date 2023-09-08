Ужасное ДТП: на Киевщине загорелся автомобиль, есть жертвы
8 сентября 2023 12:42
Авто пылает. Иллюстративное фото: google.com
В Киевской области в Погребах произошло жуткое ДТП . Автомобиль сгорел дотла, есть жрать.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы .
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В результате ужасной аварии в Погребах загорелся один из автомобилей и выгорел дотла.
Отмечается, что возгорание произошло из-за того, что водитель выехал на встречную полосу.
Очевидцы сообщают, что есть жертвы. Пока подробности уточняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошло ужасное ДТП — фура с животными опрокинулась на легковушку. Есть погибший.