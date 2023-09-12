Нестандартний випадок: патрульні склали шість протоколів на винуватця ДТП

Місце ДТП. Фото ілюстративне

В Івано-Франківську патрульні поліцейські виїхали на виклик про дорожньо-транспортну пригоду. В результаті на винуватця події правоохоронцям довелося скласти шість протоколів.

Про це повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської області.

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Патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Водій, керуючи автомобілем Fiat, допустив наїзд на бетонні блоки та зник з місця події.

Поліцейські виявили останнього неподалік від місця пригоди. Чоловік з ознаками сп’яніння, перебуваючи в громадському місці, нецензурно лаявся та ображав громадян.

Пройти освідування на стан сп’яніння 29-річний кермувальник відмовився. Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські виявили ознаки підробки в посвідченні водія.

Автомобіль Fiat порушника. Фото: Нацполіція

На водія патрульні склали шість адміністративних матеріалів:

Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння;

Порушення ПДР, що призвело до ДТП;

Залишення місця ДТП;

Керування без відповідних документів;

Дрібне хуліганство;

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Раніше ми повідомляли, що у мережі поширюється відео, на якому цивільний чоловік у Львові облаяв військового. Сталося це на автомобільній дорозі, під час того, як дві автівки потрапили в ДТП.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.