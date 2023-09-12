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Нестандартный случай: патрульные составили шесть протоколов на виновника ДТП

12 сентября 2023 13:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нестандартный случай: патрульные составили шесть протоколов на виновника ДТП
Место ДТП. Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ивано-Франковске патрульные полицейские выехали по вызову о дорожно-транспортном происшествии. В результате на виновника происшествия правоохранителям пришлось составить шесть протоколов.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

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Патрульные получили вызов о ДТП на улице Чорновола в Ивано-Франковске. Водитель, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на бетонные блоки и скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили последнего недалеко от места происшествия. Мужчина с признаками опьянения, находясь в общественном месте, нецензурно выражался и обижал граждан.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения 29-летний водитель отказался. Кроме того, во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки в водительском удостоверении.

Автомобиль нарушителя Fiat. Фото: Нацполиция

На водителя патрульные составили шесть административных материалов:

  • Отказ от прохождения, учитывая состояние опьянения.
  • Нарушение ПДД, повлекшее ДТП.
  • Оставление места ДТП.
  • Управление без соответствующих документов.
  • Мелкое хулиганство.
  • Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Ранее мы сообщали, что в сети распространяется видео, на котором гражданский мужчина во Львове обругал военного. Произошло это на автомобильной дороге, во время того, как два автомобиля попали в ДТП.

Напомним, в Днепропетровской области в городе Камянское местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.

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