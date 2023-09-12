Нестандартный случай: патрульные составили шесть протоколов на виновника ДТП
В Ивано-Франковске патрульные полицейские выехали по вызову о дорожно-транспортном происшествии. В результате на виновника происшествия правоохранителям пришлось составить шесть протоколов.
Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Виновник ДТП вел себя агрессивно
Патрульные получили вызов о ДТП на улице Чорновола в Ивано-Франковске. Водитель, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на бетонные блоки и скрылся с места происшествия.
Полицейские обнаружили последнего недалеко от места происшествия. Мужчина с признаками опьянения, находясь в общественном месте, нецензурно выражался и обижал граждан.
Пройти освидетельствование на состояние опьянения 29-летний водитель отказался. Кроме того, во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки в водительском удостоверении.
На водителя патрульные составили шесть административных материалов:
- Отказ от прохождения, учитывая состояние опьянения.
- Нарушение ПДД, повлекшее ДТП.
- Оставление места ДТП.
- Управление без соответствующих документов.
- Мелкое хулиганство.
- Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.
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