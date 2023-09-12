Нестандартный случай: патрульные составили шесть протоколов на виновника ДТП

Место ДТП. Фото иллюстративное

В Ивано-Франковске патрульные полицейские выехали по вызову о дорожно-транспортном происшествии. В результате на виновника происшествия правоохранителям пришлось составить шесть протоколов.

Об этом сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

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Патрульные получили вызов о ДТП на улице Чорновола в Ивано-Франковске. Водитель, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на бетонные блоки и скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили последнего недалеко от места происшествия. Мужчина с признаками опьянения, находясь в общественном месте, нецензурно выражался и обижал граждан.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения 29-летний водитель отказался. Кроме того, во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки в водительском удостоверении.

Автомобиль нарушителя Fiat. Фото: Нацполиция

На водителя патрульные составили шесть административных материалов:

Отказ от прохождения, учитывая состояние опьянения.

Нарушение ПДД, повлекшее ДТП.

Оставление места ДТП.

Управление без соответствующих документов.

Мелкое хулиганство.

Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

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