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"Х**во тебе вчили": у Львові чоловік на дорозі облаяв військовослужбовця

9 вересня 2023 20:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Х**во тебе вчили": у Львові чоловік на дорозі облаяв військовослужбовця
Чоловік, який розпочав конфлікт після ДТП у Львові. Фото: скриншот з відео місцевих пабліків
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У мережі поширюється відео, на якому цивільний чоловік у Львові облаяв військового. Сталося це на автомобільній дорозі, під час того, як дві автівки потрапили в ДТП.

Про це пише 24 канал.

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Що відомо про скандал

Зазначається, що чоловік, який образив військовослужбовця, не був учасником дорожньо-транспортної пригоди. Він просто проїжджав повз.

На відео можна побачити, як він підходить до місця аварії та починає її коментувати. Чоловік викрикував, що український захисник повинен був начебто пропустити інший автомобіль. Коли він дізнався, що одним із учасників ДТП є військовий, то почав ще більше його ображати. 

"Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював", — вигукував він.

Крім того, чоловік наголосив, що військовослужбовець "повинен мати честь та пропускати інших водіїв на дорозі".

Після того, як він вилаявся на військового, він сів до своєї автівки та поїхав.

Реакція поліції

У коментарі для журналістів видання львівські патрульні заявили, що скандальний чоловік не був учасником ДТП. Аварія сталася між військовим та водійкою іншого автомобіля.

"Це водій, який проїжджав поруч. На момент прибуття поліції не було жодних конфліктів, чоловіка вже також не було на місці ДТП. Мало того, ніхто патрульним не розповідав про цей випадок", — зауважили у поліції.

Також стало відомо, що водії автівок відмовилися з'ясовувати інцидент за допомогою правоохоронців, тому вирішили домовитися між собою особисто. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.

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