"Х**во тебя учили": во Львове мужчина на дороге обругал военнослужащего

Мужчина, начавший конфликт после ДТП во Львове. Фото: скриншот из видео местных пабликов

В сети распространяется видео, на котором гражданский мужчина во Львове обругал военного. Произошло это на автомобильной дороге, во время того, как два автомобиля попали в ДТП.

Об этом пишет 24 канал.

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Что известно о скандале

Отмечается, что оскорбивший военнослужащего мужчина не был участником дорожно-транспортного происшествия. Он просто проезжал мимо.

На видео можно увидеть, как он подходит к месту аварии и начинает ее комментировать. Мужчина выкрикивал, что украинский защитник должен был вроде бы пропустить другой автомобиль. Когда он узнал, что одним из участников ДТП является военный, он начал еще больше его оскорблять.

"Ты что, военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал", — выкрикивал он.

Кроме того, мужчина отметил, что военнослужащий "должен иметь честь и пропускать других водителей на дороге".

После того, как он выругался на военного, он сел в свой автомобиль и уехал.

Реакция полиции

В комментарии для журналистов львовские патрульные заявили, что скандальный мужчина не был участником ДТП. Авария произошла между военным и водителем другого автомобиля.

"Это водитель, который проезжал рядом. На момент прибытия полиции не было никаких конфликтов, мужчины уже тоже не было на месте ДТП. Более того, никто патрульным не рассказывал об этом происшествии", — отметили в полиции.

Также стало известно, что водители автомобилей отказались выяснять инцидент с помощью стражей порядка, поэтому решили договориться между собой лично.

Напомним, в Днепропетровской области в городе Каменское местные жительницы пожелали одному из украинских воинов отправиться в Бахмут и погибнуть там. Случилось это в ночь с 26 на 27 августа.