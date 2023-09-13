У Києві лось потрапив під колеса авто: в якому стані тварина

Лось, який потрапив під авто. Фото: t.me/kyivpatrol

У Києві в Святошинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. На дорогу раптово вибіг лось, який потрапив під колеса автомобіля.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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ДТП за участі тварини

"Напередодні вночі охоронці порядку отримали виклик про автопригоду у Святошинському районі. Прибувши на місце події, інспектори виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen та 46-річного водія", — йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів, що під колеса його авто раптово вибіг лось. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

Автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: t.me/kyivpatrol

Поліцейські обстежили прилеглу територію, неподалік від місця аварії. У лісосмузі вони помітили тварину, яка лежала на землі.

Правоохоронці викликали на місце ДТП працівників команди порятунку тварин, які забрали травмованого лося до спеціалізованого закладу.

"Ми сподіваємося на скоріше одужання тварини та якнайшвидше її повернення додому — у ліс. Друзі, не залишайтеся осторонь, будьте чуйними та допомагайте братам нашим меншим!" — йдеться у повідомленні.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 11 вересня на трасі Устилуг — Луцьк — Рівне трапилася ДТП за участі двох автівок. Відомо, що внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що в Івано-Франківську патрульні поліцейські виїхали на виклик про дорожньо-транспортну пригоду. В результаті на винуватця події правоохоронцям довелося скласти шість протоколів.