ДТП в Кременчуге: новые подробности трагедии

Смертельное ДТП в Кременчуге: в крови водителя нашли наркотики
У парня, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кременчуге, нашли наркотические вещества в крови. Следствие еще продолжается.
О новых подробностях расследования Новини.LIVE эксклюзивно рассказала мама погибшего 14-летнего парня, которая боялась, что водитель откупится от правоохранителей.
"Ему продлили арест под стражей до 25 сентября. Наркотик в крови и моче обнаружен. Следствие проходит будто законно, было три следственных эксперта. Водитель признал пока вину. Его семья до сих пор не возместила за похороны моего сына", — рассказала мама погибшего.
Напомним, смертельное ДТП в Кременчуге произошло 24 июня. Водитель наехал на людей, переходивших дорогу. В результате погибли двое, среди которых несовершеннолетний — 14-летний парень.
Его мама уверяет, что виновник трагедии не раз совершал ДТП, поэтому женщина боится, что его семья и на этот раз откупится от следствия. Она бьет тревогу и следит за каждым шагом следователей, чтобы наказать виновных. Следственные действия продолжаются.
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