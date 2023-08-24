ДТП в Кременчуге: новые подробности трагедии

Полиция на месте ДТП в Кременчуге 24 июня 2023г. Фото: pl.npu.gov.ua

У парня, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кременчуге, нашли наркотические вещества в крови. Следствие еще продолжается.

О новых подробностях расследования Новини.LIVE эксклюзивно рассказала мама погибшего 14-летнего парня, которая боялась, что водитель откупится от правоохранителей.

Читайте также:

"Ему продлили арест под стражей до 25 сентября. Наркотик в крови и моче обнаружен. Следствие проходит будто законно, было три следственных эксперта. Водитель признал пока вину. Его семья до сих пор не возместила за похороны моего сына", — рассказала мама погибшего.

Напомним, смертельное ДТП в Кременчуге произошло 24 июня. Водитель наехал на людей, переходивших дорогу. В результате погибли двое, среди которых несовершеннолетний — 14-летний парень.

Его мама уверяет, что виновник трагедии не раз совершал ДТП, поэтому женщина боится, что его семья и на этот раз откупится от следствия. Она бьет тревогу и следит за каждым шагом следователей, чтобы наказать виновных. Следственные действия продолжаются.

Сообщения матери погибшего в ДТП подростка. Фото: Скриншот

Добавим, что редакция проекта "Наше Дело" показала, как изменилась ситуация на дорогах после полномасштабного вторжения. Какие механизмы борьбы с нарушителями ПДД предлагают эксперты и что происходит с резонансными ДТП.