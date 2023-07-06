Смертельна ДТП у Кременчуці: мати загиблого підлітка вимагає покарання для водія

Поліція на місці ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua

Увечері 24 червня на вулиці Республіканській у Кременчуці 20-річний водій автомобіля Audi наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Двоє молодих хлопців загинули. Мати одного з загиблих закликає надати розголосу ситуації, оскільки побоюється, що винуватець смертельної ДТП може уникнути покарання.

Про ситуацію жінка розповіла у своєму Instagram.

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23-річний та 14-річний хлопці загинули на місці. За попереднім висновком лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Мама загиблого підлітка вимагає справедливого покарання. За її словами, винуватця ДТП вже неодноразово "відкупали" після подібних аварій.

"Перші його слова були: "помʼяв машину". Троє пасажирів, які їхали з ним, тікали... Двоє хлопців і панночка. Шаблій Віктор — убивця. Мамаша його неодноразово його відкупала, бо це не перша його ДТП", — зазначає жінка.

Повідомлення матері загиблого у ДТП підлітка

Повідомлення матері загиблого у ДТП підлітка

Подробиці ДТП

Вчора вночі на вул. Республіканській, в районі зупинки Вагонний завод, водій автомобіля Audi під час руху збив двох пішоходів. Про це повідомляють місцеві соцмережі. В результаті ДТП обоє пішоходів загинули.

Відомо, що вони йшли нерегульованим пішохідним переходом.

ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua

Розслідування

Наступного дня після ДТП поліція повідомила, що водія було затримано. За попереднім висновком лікарів водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля Пирятина перекинувся мікроавтобус, в якому перебували військовослужбовці. Аварія призвела до загибелі одного з пасажирів, четверо інших зазнали травм.

Також 4 липня у Василькові, Київська область, сталася потрійна ДТП. Відомо про постраждалих.