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У Полтавській області сталася ДТП з військовими: деталі

5 липня 2023 16:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Полтавській області сталася ДТП з військовими: деталі
Знак дорожньо-транспортної пригоди. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 4 липня, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля Пирятина перекинувся мікроавтобус, в якому перебували військовослужбовці.

Про це повідомив представник теруправління Державного бюро розслідувань Олександр Білка у коментарі Суспільному.

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За його словами, мікроавтобус, який перевозив військовослужбовців, не зміг залишитися на дорозі та перекинувся. Аварія призвела до загибелі одного з пасажирів, тоді як четверо інших зазнали травм.

Травмовані внаслідок пригоди були доставлені до пирятинської лікарні, де їхній стан був оцінений як стабільний, середнього ступеня важкості.

Розслідування ДБР

За фактом аварії біля Пирятина Державне бюро розслідувань розпочало попереднє розслідування. Зокрема, розглядається можливе порушення пункту 1 статті 415 Кримінального кодексу України: "Недотримання правил керування або експлуатації бойового, спеціального чи транспортного засобу, що призвело до тілесних ушкоджень середнього чи тяжкого ступеня, або до смерті потерпілого". Винуватцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, що у Львівській області у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль "Тесла", за кермом якого була 35-річна мешканка Східниці, зіткнувся з мотоциклом "Yokomoto HT250-3" під керуванням 17-річного мешканця одного із сіл Дрогобицького району.

Також ми писали, що 4 липня у Василькові, Київська область, сталася потрійна ДТП. Відомо про постраждалих.

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