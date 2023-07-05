В Полтавской области произошло ДТП с военными: детали

Знак дорожно-транспортного происшествия. Фото: росСМИ

Во вторник, 4 июля в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле Пирятина перевернулся микроавтобус, в котором находились военнослужащие.

Об этом сообщил представитель теруправления Государственного бюро расследований Александр Билка в комментарии Суспільному.

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В соответствии с его словами, микроавтобус, перевозивший военнослужащих, не смог остаться на дороге и перевернулся. Авария привела к гибели одного из пассажиров, в то время как четверо других получили травмы.

Травмированные в результате происшествия были доставлены в пирятинскую больницу, где их состояние было оценено как стабильное, средней степени тяжести.

Расследование ГБР

По факту аварии возле Пирятина Государственное бюро расследований начало предварительное расследование. В частности, рассматривается возможное нарушение пункта 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины: "Несоблюдение правил управления или эксплуатации боевого, специального или транспортного средства, приведшее к телесным повреждениям средней или тяжелой степени, или смерти потерпевшего". Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, что во Львовской области в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль "Тесла", за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом "Yokomoto HT250-3" под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.

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