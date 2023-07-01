Во Львовской области водитель "Теслы" столкнулась с 17-летним мотоциклистом

Место ДТП во Львовской области. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Во Львовской области в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль "Тесла", за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом "Yokomoto HT250-3" под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.

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Есть ли пострадавшие

Известно, что это произошло 30 июня на улице Тараса Шевченко.

"В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Место ДТП во Львовской области. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Место ДТП во Львовской области. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Какое наказание грозит

Виновника аварии могут наказать максимум до трех лет лишения свободы с ограничением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Место ДТП во Львовской области. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Место ДТП во Львовской области. Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области

Напомним, в полиции начато расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Измаиле, где пострадали водитель и пассажир-подросток. Инцидент произошел 30 июня на одной из улиц города.