Во Львовской области водитель "Теслы" столкнулась с 17-летним мотоциклистом
Во Львовской области в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль "Тесла", за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом "Yokomoto HT250-3" под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области.
Есть ли пострадавшие
Известно, что это произошло 30 июня на улице Тараса Шевченко.
"В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит
Виновника аварии могут наказать максимум до трех лет лишения свободы с ограничением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, в полиции начато расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Измаиле, где пострадали водитель и пассажир-подросток. Инцидент произошел 30 июня на одной из улиц города.