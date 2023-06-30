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Смертельна ДТП за участі військового на Львівщині: ДБР завершило розслідування

30 червня 2023 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Смертельна ДТП за участі військового на Львівщині: ДБР завершило розслідування
ДТП у Львівській області. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань разом із УВБ Держприкордонслужби завершили розслідування смертельної ДТП за участі військового у Бродах Львівської області. Прикордонник скоїв аварію під час руху військової колони.

Про це повідомляє ДБР.

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Смертельна ДТП у Львівській області

Обвинувальний акт було направлено до суду. 

"Встановлено, що у вересні 2022 року під час руху територією Львівської області він проігнорував червоне світло світлофора та наїхав на легковий автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії загинули п'ять людей, у тому числі одна дитина. Поранення отримали три особи, серед яких двоє неповнолітніх. 

Військового обвинувачують у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 2 ст. 415 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

"Також слідчими встановлена неналежна організація руху військової техніки начальником служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби. Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки з колоною, а також не проконтролював дії водіїв самої колони під час здійснення такого маршу", — йдеться у повідомленні. 

Посадовця підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

ДТП
ДТП у Львівській області. Фото: ДБР

Нагадаємо, у вересні минулого року на трасі Київ-Чоп зіткнулися військовий автомобіль та легковик. Четверо пасажирів цивільної автівки загинули на місці ДТП.

Також ми писали, що у вівторок, 27 червня, на автомагістралі Н-11, що сполучає міста Дніпро, Кривий Ріг та Миколаїв, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Катастрофа сталася неподалік селища Долинське у Дніпровському районі.

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