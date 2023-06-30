Смертельное ДТП с участием военного во Львовской области: ГБР завершило расследование

ДТП во Львовской области. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований вместе с УВБ Госпогранслужбы завершили расследование смертельного ДТП с участием военного в Бродах Львовской области. Пограничник совершил аварию во время движения военной колонны.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Смертельное ДТП во Львовской области

Обвинительный акт был направлен в суд.

"Установлено, что в сентябре 2022 года во время движения по территории Львовской области он проигнорировал красный свет светофора и наехал на легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребенок. Ранения получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних.

Военного обвиняют в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло потерпевшему телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

"Также следователями установлена ненадлежащая организация движения военной техники начальником службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы. Он не обеспечил координацию действий патрульной полиции по маршруту движения техники с колонной, а также не проконтролировал действия водителей самой колонны при осуществлении такого марша", — говорится в сообщении.

Чиновника подозревают в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ДТП во Львовской области. Фото: ГБР

Напомним, в сентябре прошлого года на трассе Киев-Чоп столкнулись военный автомобиль и легковушка. Четверо пассажиров гражданского автомобиля погибли на месте ДТП.

Также мы писали, что во вторник, 27 июня, на автомагистрали Н-11, соединяющей города Днепр, Кривой Рог и Николаев, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Катастрофа произошла недалеко от поселка Долинское в Днепровском районе.