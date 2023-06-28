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Під Дніпром сталася серйозна аварія: є загиблий

28 червня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під Дніпром сталася серйозна аварія: є загиблий
Дорожньо-транспортна пригода у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 27 червня на автомагістралі Н-11, що сполучає міста Дніпро, Кривий Ріг та Миколаїв, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Катастрофа сталася неподалік селища Долинське у Дніпровському районі.

Про це повідомляє ДСНС України у Дніпропетровській області.

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У повідомленні йдеться, що після приїзду на місце події, фахівці побачили, що на дорозі зіткнулися два вантажні автомобілі: "DAF" та "МАЗ". Найімовірніше, водій вантажівки "DAF" не зміг впоратися з керуванням свого транспортного засобу, що призвело до аварії.

Внаслідок ДТП водія вантажівки "DAF" затиснуло в салоні транспорту. Фахівці ДСНС застосували гідравлічну апаратуру для звільнення водія, який, на жаль, виявили без ознак життя. Наразі триває впізнання його особистості. Крім того, було проведено очищення проїжджої частини від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Також у ДСНС уточнили, що на місце події було направлено 7 рятувальників та 2 одиниці спеціалізованої техніки від Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП під Дніпром
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України
ДТП під Дніпром
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 24 червня, у селі Рокитне у Білоцерківському районі Київської області. Відомо, що 15-річний підліток взяв на себе роль водія і зіткнувся із зустрічним автомобілем.

Також ми писали, що на Кіровоградщині в неділю, 25 червня, сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Ще троє пасажирок госпіталізували до лікарні.

Додамо, у п'ятницю, 23 червня, на трасі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фур та легкового авто. Внаслідок аварії постраждала людина .

 

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