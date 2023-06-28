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Под Днепром произошла серьезная авария: есть погибший

28 июня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Под Днепром произошла серьезная авария: есть погибший
Дорожно-транспортное происшествие в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник,  27 июня на автомагистрали Н-11, соединяющей города Днепр, Кривой Рог и Николаев, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Катастрофа произошла недалеко от поселка Долинское в Днепровском районе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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В сообщении говорится, что по приезду на место происшествия, специалисты увидели, что на дороге столкнулись два грузовых автомобиля: DAF и "МАЗ". Вероятнее всего, водитель грузовика DAF не сумел справиться с управлением своего транспортного средства, что и привело к аварии.

Вследствие ДТП, водителя грузовика DAF зажало в салоне транспорта. Специалисты ГСЧС применили гидравлическую аппаратуру для освобождения водителя, который, к сожалению, был обнаружен без признаков жизни. Сейчас продолжается опознание его личности. Кроме того, была проведена очистка проезжей части от разлитых горюче-смазочных материалов.

Также в ГСЧС уточнили, что на место происшествия было направлено семь спасателей и две единицы специализированной техники от Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП под Днепром
ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины 
ДТП под Днепром
ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины 

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 24 июня, в селе Рокитное в Белоцерковском районе Киевской области. Известно, что 15-летний подросток взял на себя водительскую роль и столкнулся со встречным автомобилем.

Также мы писали, что на Кировоградщине в воскресенье, 25 июня, произошло ДТП, в результате которого погибли три 17-летние девушек. Еще трое пассажирок были госпитализированы в больницу.

Добавим, в пятницу, 23 июня, на трассе Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.

 

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