На Львівщині водійка "Тесли" зіткнулась з 17-річним мотоциклістом

Місце ДТП на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

На Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль "Тесла", за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, зіткнувся з мотоциклом "Yokomoto HT250-3", яким керував 17-річного мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

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Чи є постраждалі

Відомо, що це сталося 30 червня на вулиці Тараса Шевченка.

"Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Місце ДТП на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Яке покарання загрожує

Винуватця аварії можуть покарати максимум до трьох років позбавленні волі з обмеженням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Місце ДТП на Львівщині. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

Нагадаємо, в поліції розпочато розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Ізмаїлі, де постраждали водій і пасажир-підліток. Інцидент трапився 30 червня на одній з вулиць міста.