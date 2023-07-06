Смертельное ДТП в Кременчуге: мать погибшего подростка требует наказания для водителя

Полиция на месте ДТП в Кременчуге 24 июня 2023г. Фото: pl.npu.gov.ua

Вечером 24 июня на улице Республиканской в Кременчуге 20-летний водитель автомобиля Audi наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Двое молодых парней погибли. Мать одного из погибших призывает придать огласке ситуацию, поскольку опасается, что виновник смертельного ДТП может избежать наказания.

О ситуации женщина рассказала в своем Instagram.

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23-летний и 14-летний парни погибли на месте. По предварительному заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Мама погибшего подростка требует справедливого наказания. По ее словам, виновник ДТП уже неоднократно "откупался" после подобных аварий.

"Первые его слова были: "помял машину". Трое пассажиров, которые ехали с ним, убегали... Двое парней и барышня. Шаблий Виктор – убийца. Мамаша неоднократно его откупала, потому что это не первое его ДТП", — отмечает женщина.

Сообщения матери погибшего в ДТП подростка

Сообщения матери погибшего в ДТП подростка

Подробности ДТП

Вчера ночью по ул. Республиканской, в районе остановки Вагонный завод, водитель автомобиля Audi во время движения сбил двух пешеходов. Об этом сообщают местные соцсети. В результате ДТП оба пешехода погибли.

Известно, что они шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП в Кременчуге 24 июня 2023г. Фото: pl.npu.gov.ua

Расследование

На следующий день после ДТП полиция сообщила, что водитель был задержан. По предварительному заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

ДТП в Кременчуге 24 июня 2023г. Фото: pl.npu.gov.ua

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, во вторник, 4 июля, в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле Пирятина перекинулся микроавтобус, в котором находились военнослужащие. Авария привела к гибели одного из пассажиров, четверо других получили травмы.

Также 4 июля в Василькове, Киевская область, произошло тройное ДТП. Известно о пострадавших.