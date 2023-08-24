ДТП у Кременчуці: нові подбробиці трагедії

Поліція на місці ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua

У хлопця, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у Кременчуці, знайшли наркотичні речовини у крові. Наразі слідство ще триває.

Про нові подробиці розслідування Новини.LIVE ексклюзивно розповіла мама загиблого 14-річного хлопця, яка боялася, що водій відкупиться від правоохоронців.

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"Йому продовжили арешт під вартою до 25 вересня. Наркотик у крові та сечі виявлено. Слідство проходить ніби законно, було три слідчі експерти. Водій визнав поки що провину. Його сім'я досі не відшкодувала за похорон мого сина", — розповіла мама загиблого.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Кременчуці сталася 24 червня. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу. В результаті загинуло двоє, серед яких неповнолітній — 14-річний хлопець.

Його мама запевняє, що винуватець трагедії не раз скоював ДТП, тому жінка боїться, що його родина і цього разу відкупиться від слідства. Вона б’є на сполох і слідкує за кожним кроком слідчих, аби покарати винних. Слідчі дії тривають.

Повідомлення матері загиблого у ДТП підлітка. Фото: Скриншот

Додамо, що редакція проєкту "Наша Справа" показала, як змінилась ситуація на дорогах після повномасштабного вторгнення. Які механізми боротьби з порушниками ПДР пропонують експерти та що відбувається з резонансними ДТП.