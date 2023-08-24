Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Смертельна ДТП у Кременчуці: у крові водія знайшли наркотики arrow

Смертельна ДТП у Кременчуці: у крові водія знайшли наркотики

24 серпня 2023 19:22
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
ДТП у Кременчуці: нові подбробиці трагедії
Поліція на місці ДТП у Кременчуці 24 червня 2023 року. Фото: pl.npu.gov.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У хлопця, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у Кременчуці, знайшли наркотичні речовини у крові. Наразі слідство ще триває. 

Про нові подробиці розслідування Новини.LIVE ексклюзивно розповіла мама загиблого 14-річного хлопця, яка боялася, що водій відкупиться від правоохоронців. 

Читайте також:

"Йому продовжили арешт під вартою до 25 вересня. Наркотик у крові та сечі виявлено. Слідство проходить ніби законно, було три слідчі експерти. Водій визнав поки що провину. Його сім'я досі не відшкодувала за похорон мого сина", — розповіла мама загиблого. 

Нагадаємо, смертельна ДТП у Кременчуці сталася 24 червня. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу. В результаті загинуло двоє, серед яких неповнолітній — 14-річний хлопець.

Його мама запевняє, що винуватець трагедії не раз скоював ДТП, тому жінка боїться, що його родина і цього разу відкупиться від слідства. Вона б’є на сполох і слідкує за кожним кроком слідчих, аби покарати винних. Слідчі дії тривають. 

ДТП
Повідомлення матері загиблого у ДТП підлітка. Фото: Скриншот

Додамо, що редакція проєкту "Наша Справа" показала, як змінилась ситуація на дорогах після повномасштабного вторгнення. Які механізми боротьби з порушниками ПДР пропонують експерти та що відбувається з резонансними ДТП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз