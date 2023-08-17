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Смертельна ДТП на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні

17 серпня 2023 14:03
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Валерія Пержун
редактор
Смертельна ДТП на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні
Наслідки смертельної ДТП. Фото: Поліція Черкаської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Черкаській області на трасі трапилась смертельна ДТП. Один водій загинув, інший з пасажирами — отримали травми.

Про це повідомляє поліція Черкаської області

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Що відомо про смертельну ДТП у Черкаській області

16 серпня близько 13:00 години на автодорозі сполучення Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, неподалік міста Сміла, Черкаського району трапилась аварія.

Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля "RENAULT MASTER" не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем "ЗАЗ LANOS".

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Гальмівний шлях на трасі. Фото: поліція Черкаської обл.

Внаслідок ДТП 39-річний водій автомобіля "ЗАЗ LANOS" загинув на місці події.

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Пошкоджений LANOS. Фото: поліція Черкаської обл.

Керманича, який виїхав на зустрічну смугу, разом з пасажирами госпіталізували.

"Водія "RENAULT MASTER", його 31-річну пасажирку та двох малолітніх дітей із травмами доставлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки зіткнення двох авто. Фото: поліція Черкаської обл.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Досудове розслідування триває.

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Скриншот повідомлення поліції Черкаської обл.

Нагадаємо, на Київщині водій на шаленій швидкості врізався в іншу автівку.

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