Смертельна ДТП на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні

Наслідки смертельної ДТП. Фото: Поліція Черкаської обл.

У Черкаській області на трасі трапилась смертельна ДТП. Один водій загинув, інший з пасажирами — отримали травми.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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16 серпня близько 13:00 години на автодорозі сполучення Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, неподалік міста Сміла, Черкаського району трапилась аварія.

Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля "RENAULT MASTER" не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем "ЗАЗ LANOS".

Гальмівний шлях на трасі. Фото: поліція Черкаської обл.

Внаслідок ДТП 39-річний водій автомобіля "ЗАЗ LANOS" загинув на місці події.

Пошкоджений LANOS. Фото: поліція Черкаської обл.

Керманича, який виїхав на зустрічну смугу, разом з пасажирами госпіталізували.

"Водія "RENAULT MASTER", його 31-річну пасажирку та двох малолітніх дітей із травмами доставлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки зіткнення двох авто. Фото: поліція Черкаської обл.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Досудове розслідування триває.

Скриншот повідомлення поліції Черкаської обл.

Нагадаємо, на Київщині водій на шаленій швидкості врізався в іншу автівку.