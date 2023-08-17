Смертельна ДТП на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні
У Черкаській області на трасі трапилась смертельна ДТП. Один водій загинув, інший з пасажирами — отримали травми.
Про це повідомляє поліція Черкаської області.
Що відомо про смертельну ДТП у Черкаській області
16 серпня близько 13:00 години на автодорозі сполучення Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, неподалік міста Сміла, Черкаського району трапилась аварія.
Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля "RENAULT MASTER" не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем "ЗАЗ LANOS".
Внаслідок ДТП 39-річний водій автомобіля "ЗАЗ LANOS" загинув на місці події.
Керманича, який виїхав на зустрічну смугу, разом з пасажирами госпіталізували.
"Водія "RENAULT MASTER", його 31-річну пасажирку та двох малолітніх дітей із травмами доставлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині водій на шаленій швидкості врізався в іншу автівку.