Смертельное ДТП в Черкасской области: один водитель погиб, другой — в больнице

Последствия смертельного ДТП. Фото: полиция Черкасской обл.

В Черкасской области на трассе произошло смертельное ДТП. Один водитель погиб, другой с пассажирами получили травмы.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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16 августа около 13:00 часов на автодороге сообщения Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань, недалеко от города Смела, Черкасского района произошла авария.

Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля "RENAULT MASTER" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ LANOS".

Тормозной путь на трассе. Фото: полиция Черкасской обл.

В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля "ЗАЗ LANOS" погиб на месте происшествия.

Поврежденный LANOS. Фото: полиция Черкасской обл.

Выехавшего на встречную полосу водителя вместе с пассажирами госпитализировали.

"Водитель "RENAULT MASTER", его 31-летняя пассажирка и двое малолетних детей с травмами доставлены в больницу" , — говорится в сообщении.

Последствия столкновения двух авто. Фото: полиция Черкасской обл.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Скриншот сообщения полиции Черкасской обл.

Напомним, в Киевской области водитель на бешеной скорости врезался в другой автомобиль.