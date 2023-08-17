Смертельное ДТП в Черкасской области: один водитель погиб, другой — в больнице
В Черкасской области на трассе произошло смертельное ДТП. Один водитель погиб, другой с пассажирами получили травмы.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
Что известно о смертельном ДТП в Черкасской области
16 августа около 13:00 часов на автодороге сообщения Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань, недалеко от города Смела, Черкасского района произошла авария.
Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля "RENAULT MASTER" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ LANOS".
В результате ДТП 39-летний водитель автомобиля "ЗАЗ LANOS" погиб на месте происшествия.
Выехавшего на встречную полосу водителя вместе с пассажирами госпитализировали.
"Водитель "RENAULT MASTER", его 31-летняя пассажирка и двое малолетних детей с травмами доставлены в больницу" , — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области водитель на бешеной скорости врезался в другой автомобиль.