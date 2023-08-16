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Смертельна ДТП на Київщині: водій на шаленій швидкості врізався в іншу автівку

16 серпня 2023 11:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Смертельна ДТП на Київщині: водій на шаленій швидкості врізався в іншу автівку
Неподалік Бучі та Ворзеля сталася смертельна ДТП. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині та трасі між Бучею та Ворзелем сталась смертельна аварія. Там зіткнулись дві автівки: Hyundai та Skoda.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі ДТП

За попередніми даними, 25-річний водій Hyundai їхав у напрямку Ірпеня зі швидкістю 230 кілометрів на годину.

У цей час 35-річний водій Skoda закінчував маневр повороту на перехресті з боку Ворзеля.

"Внаслідок бокового зіткнення, обидві автівки вилетіли на узбіччя, поваливши електроопору. Водій "Skoda" загинув на місці. Кермувальник та двоє пасажирів другого легковика з ушкодженнями різної тяжкості доставлені до лікарні", — кажуть поліціянти.

На місці все ще працюють правоохоронці. Детальна інформація буде пізніше.

 

Неподалік Бучі та Ворзеля сталась смертельна ДТП. Фото: поліція Київщини
Неподалік Бучі та Ворзеля сталась смертельна ДТП. Фото: поліція Київщини
Неподалік Бучі та Ворзеля сталась смертельна ДТП. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика. В останньому затиснуло водія та пасажира. 

Додамо, що в Київський області сталася ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8-му кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.

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