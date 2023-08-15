На Київщині сталась серйозна ДТП: на місці працюють медики

На Київщині сталась серйозна ДТП. Фото: поліція Київщини

У Київський області сталась ДТП за участі вантажівки та позашляховика. Аварія трапилась на 8 кілометрі автодороги Північно-Східного об'їзду міста Києва.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Сьогодні, 15 серпня, близько 14 години відбулось зіткнення між вантажівкою Renault та позашляховиком Toyota, які з'їхали у кювет.

"На місці події працюють медики та правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини. Наразі поліцейські вживають необхідні заходи для найшвидшого розблокування руху", — кажуть поліцейські.

Частково перекрита смуга руху в сторону міста Харків. Працівники групи реагування патрульної поліції забезпечують реверсний рух.

На Київщині сталась серйозна ДТП. Фото: поліція Київщини

На Київщині сталась серйозна ДТП. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що 13 серпня близько 20.00 на вулиці Володимира Великого у Львові водій BMW 530D наїхав на трьох пішоходів — 36-річну жінку, 11-річного хлопчика та дев’ятирічну дівчинку. Усі постраждалі — мешканці Львівської області.